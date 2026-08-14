Apple создала ИИ-модель специально для Китая

Компания Apple совместно с китайским технологическим гигантом Alibaba разработала собственную модель искусственного интеллекта специально для китайского рынка. Такое сотрудничество стало довольно необычным примером трансграничного партнёрства. Разработка собственной модели заметно отличается от прежней стратегии Apple на китайском рынке. Компания получит больше контроля над ИИ-функциями своих устройств, что особенно важно в условиях жесткой конкуренции на местном рынке смартфонов. До этого Apple использовала китайские модели для внедрения генеративного ИИ в устройства, продаваемые в стране, поскольку применяемые на других рынках решения, включая ChatGPT от OpenAI, в Китае недоступны.

Появление новой информации совпало с подготовкой Apple к запуску Apple Intelligence в Китае. По данным источников Reuters, сервис появится в ближайшие месяцы после выхода обновления iOS. В прошлом месяце Apple официально зарегистрировала сервис генеративного ИИ, работающий непосредственно на устройствах, в китайском регуляторе киберпространства, тем самым преодолев важный этап на пути к его запуску. Собственная модель может дать Apple дополнительное преимущество при работе в сложной китайской нормативной среде. В Китае ИИ-модели должны пройти регистрацию и получить одобрение властей до публичного запуска, что достаточно сложно и требует немалых ресурсов. Но это даст существенный буст в продажах, так как пользователям такое по душе.
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