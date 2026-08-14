Apple создала ИИ-модель специально для Китая

Появление новой информации совпало с подготовкой Apple к запуску Apple Intelligence в Китае. По данным источников Reuters, сервис появится в ближайшие месяцы после выхода обновления iOS. В прошлом месяце Apple официально зарегистрировала сервис генеративного ИИ, работающий непосредственно на устройствах, в китайском регуляторе киберпространства, тем самым преодолев важный этап на пути к его запуску. Собственная модель может дать Apple дополнительное преимущество при работе в сложной китайской нормативной среде. В Китае ИИ-модели должны пройти регистрацию и получить одобрение властей до публичного запуска, что достаточно сложно и требует немалых ресурсов. Но это даст существенный буст в продажах, так как пользователям такое по душе.