Apple создаст буфер обмена между iPhone и Windows

Компания Apple на данный момент разрабатывает новую функцию, которая позволит пользователям копировать данные между iPhone и компьютерами под управлением Windows. Пользователи смогут копировать текст, изображения и другой контент на одном устройстве и вставлять его на другом. Разработка стала ответом на запрос Microsoft, которая потребовала открыть доступ к технологии Universal Clipboard. Сейчас эта функция позволяет обмениваться содержимым буфера обмена только между устройствами экосистемы Apple, включая Mac, iPhone, iPad и Vision Pro. Такие изменения связаны с требованиями Закона о цифровых рынках — согласно документу, разработчики и государственные органы могут требовать от крупных цифровых платформ обеспечения совместимости с решениями сторонних компаний.

Именно этот закон уже вынудил Apple расширить совместимость своих устройств с аксессуарами других производителей. В странах Европейского союза компания добавила поддержку уведомлений, быстрого сопряжения поблизости и автоматического переключения звука для большего числа умных часов и беспроводных наушников. Так что Microsoft направила официальный запрос Apple — компания заявила, что действующие ограничения iOS не позволяют сторонним разработчикам реализовать полноценную синхронизацию буфера обмена между iPhone и компьютерами с Windows. По мнению Microsoft, существующие ограничения не дают приложениям автоматически передавать содержимое буфера обмена между устройствами в фоновом режиме.