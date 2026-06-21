Motorola Edge 70 Fusion вышел в версии на 12/512 ГБ

Компания Motorola выпустила на дебютный индийский рынок новую конфигурацию смартфона Edge 70 Fusion, которая получила 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Ранее аппарат был доступен только в версиях с 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Цена новой модификации составляет эквивалент 390 долларов.

Смартфон также оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с максимальной частотой 2,5 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1272p и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Lytia 710) и 13 Мп (сверхширик), 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, а также корпусом толщиной 8 мм и массой 193 грамма.