Apple создаст единый хаб для умного дома

Технологии умного дома развиваются семимильными шагами и те функции, которые казались невероятными лет пять назад, сейчас являются абсолютной нормой. Проблема только в том, что большинство новинок разбросаны по своим собственным приложениям и некоторые лампы, например, не предоставляют возможности управлять всеми возможностями из какого-то одного универсального приложения. Это, безусловно, огромная проблема, потому что пользователь вынужден пользоваться десятком различных приложений и постоянно искать в них функции, которые ему необходимы. В Apple планируют эту проблему решить в ближайшем будущем — компания, если верить инсайдерам, уже работает над созданием отдельного дисплея, который будет хабом для всей умной электроники.

Это хорошо как минимум по той причине, что пользователь получит возможность управлять всеми функциями своего умного дома из одного места. Не нужно будет загружать различный софт и держать его на смартфоне, нет необходимости переживать о том, что у пользователя недостаточно продвинутый смартфон или ещё что-то. Правда, проблема этого решения в том, что пользователю придётся как минимум покупать отдельный монитор от Apple, который выступит хабом для умного дома, а стоимость у него будет приличной, плюс нужно понимать, что все гаджеты в вашем умном доме должны будут поддерживать работу с хабом Apple. Если это будет реализовано правильно, то в теории комфорт пользователя можно легко вывести на совершенно новый уровень.