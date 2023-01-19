Apple создаст единый хаб для умного дома

Технологии умного дома развиваются семимильными шагами и те функции, которые казались невероятными лет пять назад, сейчас являются абсолютной нормой. Проблема только в том, что большинство новинок разбросаны по своим собственным приложениям и некоторые лампы, например, не предоставляют возможности управлять всеми возможностями из какого-то одного универсального приложения. Это, безусловно, огромная проблема, потому что пользователь вынужден пользоваться десятком различных приложений и постоянно искать в них функции, которые ему необходимы. В Apple планируют эту проблему решить в ближайшем будущем — компания, если верить инсайдерам, уже работает над созданием отдельного дисплея, который будет хабом для всей умной электроники.

Это хорошо как минимум по той причине, что пользователь получит возможность управлять всеми функциями своего умного дома из одного места. Не нужно будет загружать различный софт и держать его на смартфоне, нет необходимости переживать о том, что у пользователя недостаточно продвинутый смартфон или ещё что-то. Правда, проблема этого решения в том, что пользователю придётся как минимум покупать отдельный монитор от Apple, который выступит хабом для умного дома, а стоимость у него будет приличной, плюс нужно понимать, что все гаджеты в вашем умном доме должны будут поддерживать работу с хабом Apple. Если это будет реализовано правильно, то в теории комфорт пользователя можно легко вывести на совершенно новый уровень.
Xiaomi Pad 6 представят вместе с Xiaomi 13 Ultra…
Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station сообщил, что планшет Xiaomi Pad 6 представят вмест…
Доступный планшет Alldocube iPlay50 Pro получил 2K-экран…
Бренд Cube пополнил ассортимент планшетов моделью iPlay50 Pro, которая оценена в Китае всего в 115 доллар…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 оценен в $220 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Xiaoxin Pad Plus 2023, которая вполне с…
Планшет TCL NXTPAPER 12 Pro оценен в 35 тысяч рублей …
Компания TCL пополнила ассортимент крупных планшетов моделью NXTPAPER 12 Pro, которая доступна для покупк…
OnePlus Pad скоро отправится в релиз…
Компания OnePlus на протяжении достаточно длительного времени выпускает смартфоны, которые изначально был…
Samsung Galaxy Tab S8 получил апдейт до Android 13…
Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Samsung планирует перенести свою фирменную прошивку…
Планшет Huawei MatePad SE 10.4 представлен официально …
Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью Huawei MatePad SE 10.4, которая получила довольно…
ONYX BOOX представила читалку Leaf 2…
Компания МакЦентр, которая выступает эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International In…
Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?
Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 ГцОбзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 Гц
Обзор TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G). Недорогой планшет с Full HD экраном и поддержкой LTE Обзор TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G). Недорогой планшет с Full HD экраном и поддержкой LTE
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor