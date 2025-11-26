Apple стала лидером в сегменте смартфонов

Уже известно, что новая серия iPhone 17 оказалась заметным успехом, за исключением модели iPhone Air. И общий подъём, который обеспечили эти смартфоны, вполне может помочь Apple впервые обойти Samsung и стать крупнейшим производителем смартфонов в мире по объёму продаж. Counterpoint в ноябре опубликовала два отчёта подряд — в первом сообщалось, что доля Apple в сегменте смартфонов дороже 600 долларов у оператора T-Mobile с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года выросла на восемь пунктов и достигла 80%. Во втором говорилось, что в октябре в Китае на iPhone пришлась четверть всех проданных смартфонов — отметка, которую Apple удавалось взять лишь однажды, в 2022 году.

В том же отчёте отмечалось, что продажи смартфонов в Китае выросли на 8% в годовом сравнении, при этом продажи iPhone увеличились на 37%, причём 80% приходилось именно на линейку iPhone 17. Любопытно, что упоминаний о iPhone Air там не было, что породило сомнения в успехе ультратонкой модели на крупнейшем мировом рынке. Теперь Counterpoint публикует третий отчёт за ноябрь, в котором прогнозируется, что Samsung завершит 2025 год с ростом поставок смартфонов на 4,6%. Apple же, по этим данным, может закончить год с увеличением поставок iPhone на 10%, благодаря чему её доля на глобальном рынке достигнет 19,4% — это станет самым высоким показателем среди всех производителей. В результате впервые более чем за десятилетие Apple получит звание мирового лидера, оставив Samsung на втором месте.