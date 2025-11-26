Apple стала лидером в сегменте смартфонов

В том же отчёте отмечалось, что продажи смартфонов в Китае выросли на 8% в годовом сравнении, при этом продажи iPhone увеличились на 37%, причём 80% приходилось именно на линейку iPhone 17. Любопытно, что упоминаний о iPhone Air там не было, что породило сомнения в успехе ультратонкой модели на крупнейшем мировом рынке. Теперь Counterpoint публикует третий отчёт за ноябрь, в котором прогнозируется, что Samsung завершит 2025 год с ростом поставок смартфонов на 4,6%. Apple же, по этим данным, может закончить год с увеличением поставок iPhone на 10%, благодаря чему её доля на глобальном рынке достигнет 19,4% — это станет самым высоким показателем среди всех производителей. В результате впервые более чем за десятилетие Apple получит звание мирового лидера, оставив Samsung на втором месте.