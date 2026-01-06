Realme 16 Pro+ 5G получил 200-Мп камеру

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme 16 Pro+ 5G, который обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 400 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Новинка получила 6,8-дюймовый экран HyperGlow 4D Curve+ с разрешением 1,5K, яркостью до 6500 нит, кадровой частотой 144 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, тройную тыльную камеру с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт Ultra Charge, корпус толщиной 8,09-8,49 мм в зависимости от версии и защиту от воды по стандартам IP66/68/69/69K.