Apple станет последним крупным производителем представившим две ключевые функции на рынке

Еще в декабре корейская исследовательская компания CGS-CIMB заявила, что Apple станет последним из крупнейших производителей телефонов, выпустивших складной телефон. Созданный график предполагает, что устройство будет представлено в конце 2020 года.

Патенты Apple указывают на то, что устройство будет складываться вертикально, как предстоящей Motorola RAZR. Не так давно Samsung Display отправил Apple и Google образцы гибкой 7,2-дюймовой панели, которая на одну десятую дюйма меньше, чем 7,3-дюймовая панель, которая используется на Galaxy Fold.

Apple также может стать одним из последних крупных производителей телефонов, выпустивших телефон 5G. Хотя многие из его конкурентов, в том числе Samsung, Huawei, LG, Motorola и Oppo, будут иметь телефоны с поддержкой беспроводного подключения следующего поколения на рынке в этом году, первый iPhone 5G, скорее всего, не появится до следующего года.