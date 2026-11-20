Точное назначение устройства пока неизвестно. Вероятнее всего, оно предназначено для записи идей, разговоров и рабочих встреч с последующей обработкой информации с помощью ИИ-агента. Он сможет сохранять записи, анализировать их и учитывать контекст происходящего. При этом обработка может выполняться как непосредственно на устройстве, так и через подключённый смартфон. На возможное назначение новинки ранее намекал генеральный директор Nothing Карл Пей — он описал ситуацию, когда человек слышит интересную мысль или получает полезную идею, но не успевает записать её, поскольку для этого приходится доставать смартфон. По его словам, проблема современных ИИ-инструментов заключается не столько в недостатке интеллектуальных возможностей, сколько в отсутствии необходимого контекста.