Nothing показала дизайн нового ИИ-устройства

Компания Nothing продолжает тизерить своё новое устройство с функциями искусственного интеллекта — сегодня в сети появилось ещё одна фотография гаджета, позволяющая лучше рассмотреть его конструкцию. На снимке устройство лежит рядом с наушниками Headphone (1) Pro, благодаря чему можно оценить его размеры. По форме и габаритам новинка напоминает футляр для наушников Nothing Ear (3) — на корпусе видны две физические кнопки (большая с надписью Talk и ещё одна с символом записи). Рядом расположены два светодиодных индикатора — красный и зелёный. На противоположной стороне корпуса есть небольшое отверстие, которое, предположительно, предназначено для микрофона.

Точное назначение устройства пока неизвестно. Вероятнее всего, оно предназначено для записи идей, разговоров и рабочих встреч с последующей обработкой информации с помощью ИИ-агента. Он сможет сохранять записи, анализировать их и учитывать контекст происходящего. При этом обработка может выполняться как непосредственно на устройстве, так и через подключённый смартфон. На возможное назначение новинки ранее намекал генеральный директор Nothing Карл Пей — он описал ситуацию, когда человек слышит интересную мысль или получает полезную идею, но не успевает записать её, поскольку для этого приходится доставать смартфон. По его словам, проблема современных ИИ-инструментов заключается не столько в недостатке интеллектуальных возможностей, сколько в отсутствии необходимого контекста.