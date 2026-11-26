REDMI K100 Ultra получит три 50-Мп камеры

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне REDMI K100 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что инженерный образец оснащается основной камерой с тремя 50-Мп модулями: главным на базе крупного датчика оптического размера 1/1,3 дюйма, сверхширокоугольного и перископического с телеобъективом с 3-кратным оптическим приближением. Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп. Напомним, что в REDMI K90 Ultra используется сдвоенная тыльная камера с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик). Что касается актуального REDMI K100 Pro Max, то он оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп и 50 Мп.