Apple столкнулась с дефицитом MacBook Air

Рост стоимости DRAM-памяти в итоге вынудил Apple повысить цены на свои компьютеры Mac, однако положительным моментом оставалась доступность различных моделей для покупки. К сожалению, худший сценарий для компании из Купертино, похоже, стал реальностью — по сообщениям инсайдеров, MacBook Air столкнулся с серьёзным дефицитом. Пока Apple пытается решить проблему, компания сосредоточилась на продаже как можно большего количества базовых 14-дюймовых MacBook Pro с процессором M5, чтобы освободить место для будущего обновления с чипом M6. Если бы MacBook Neo не появился, MacBook Air продолжал бы оставаться самым популярным портативным компьютером Apple.

Однако теперь эта модель может даже не занять второе место по популярности среди всех Mac — журналисты сообщают, что Apple пытается наладить поставки памяти от китайских производителей, чтобы снова обеспечить своевременные поставки устройств, но, похоже, это всё равно не спасёт потенциальных покупателей. Тем более, что ноутбуки с китайской памятью с огромной долей вероятности будут продаваться только в Китае. Это проблема, так как производитель явно хочет продавать как можно больше компьютеров и получать желаемую прибыль, но так как пользователи не могут приобрести устройство даже по довольно высокой цене, это снижает валовые продажи гиганта из Купертино. И вскоре эта проблема может настигнуть и другие ноутбуки компании, так как памяти становится всё меньше и меньше с каждым месяцем.