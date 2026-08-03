Apple столкнулась с дефицитом MacBook Air

Однако теперь эта модель может даже не занять второе место по популярности среди всех Mac — журналисты сообщают, что Apple пытается наладить поставки памяти от китайских производителей, чтобы снова обеспечить своевременные поставки устройств, но, похоже, это всё равно не спасёт потенциальных покупателей. Тем более, что ноутбуки с китайской памятью с огромной долей вероятности будут продаваться только в Китае. Это проблема, так как производитель явно хочет продавать как можно больше компьютеров и получать желаемую прибыль, но так как пользователи не могут приобрести устройство даже по довольно высокой цене, это снижает валовые продажи гиганта из Купертино. И вскоре эта проблема может настигнуть и другие ноутбуки компании, так как памяти становится всё меньше и меньше с каждым месяцем.