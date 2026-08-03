Apple столкнулась с дефицитом MacBook Air

Рост стоимости DRAM-памяти в итоге вынудил Apple повысить цены на свои компьютеры Mac, однако положительным моментом оставалась доступность различных моделей для покупки. К сожалению, худший сценарий для компании из Купертино, похоже, стал реальностью — по сообщениям инсайдеров, MacBook Air столкнулся с серьёзным дефицитом. Пока Apple пытается решить проблему, компания сосредоточилась на продаже как можно большего количества базовых 14-дюймовых MacBook Pro с процессором M5, чтобы освободить место для будущего обновления с чипом M6. Если бы MacBook Neo не появился, MacBook Air продолжал бы оставаться самым популярным портативным компьютером Apple.

Однако теперь эта модель может даже не занять второе место по популярности среди всех Mac — журналисты сообщают, что Apple пытается наладить поставки памяти от китайских производителей, чтобы снова обеспечить своевременные поставки устройств, но, похоже, это всё равно не спасёт потенциальных покупателей. Тем более, что ноутбуки с китайской памятью с огромной долей вероятности будут продаваться только в Китае. Это проблема, так как производитель явно хочет продавать как можно больше компьютеров и получать желаемую прибыль, но так как пользователи не могут приобрести устройство даже по довольно высокой цене, это снижает валовые продажи гиганта из Купертино. И вскоре эта проблема может настигнуть и другие ноутбуки компании, так как памяти становится всё меньше и меньше с каждым месяцем.
Представлен бюджетный ноутбук ASUS Chromebook CM15…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook CM15, которая работает под управлением о…
Представлен ноутбук H3C MegaBook Air на Core Ultra 5 228V…
Компания H3C пополнила ассортимент ноутбуков моделью MegaBook Air, которая может похвастаться прочным кор…
Представлен ноутбук Lenovo Legion 7 16AGP11 с RTX 5070 Lapto…
Компания Lenovo выпустила в продажу новую конфигурацию ноутбука Legion 7 16AGP11, которая может похвастат…
Представлен ноутбук Razer Blade 18 (2026) на Core Ultra 9 29…
Компания Razer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков топовой моделью Blade 18 2026, которая основана…
Представлен ноутбук HyperX OMEN 15 с GeForce RTX 5070…
Компания HP пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью HyperX OMEN 15, которая основана на чипах Int…
Новый XPS 13 не сможет конкурировать с MacBook Neo…
Способ управления памятью в macOS существенно отличается от Windows — именно поэтому MacBook Neo c 8 ГБ у…
ASUS представила ноутбук ProArt P16 на NVIDIA RTX Spark…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков новыми моделями ProArt P16 и ProArt P14, которые основаны н…
Представлен легкий ноутбук Lenovo Lecoo 14 Ryzen Edition…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo 14 Ryzen Edition, главной особенностью кото…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor