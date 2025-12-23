Apple столкнулась с дефицитом чипов для iPhone 18

В следующем году рынок смартфонов увидит первые 2-нм процессоры Apple — A20 и A20 Pro, которые, как ожидается, появятся в линейке iPhone 18 и складном iPhone Fold, а затем и в базовом iPhone 20 в начале 2027 года. Учитывая, что процессоры серии A выпускаются тиражами в миллионы экземпляров, неудивительно, что Apple, по сообщениям, забронировала более половины стартовых мощностей TSMC по 2-нм техпроцессу, чтобы сдержать конкурентов. Однако свежий отчёт утверждает, что даже компания из Купертино столкнулась с дефицитом, поскольку TSMC буквально захлёстывает спрос на передовые технологии. Впрочем, эта проблема не означает, что Apple обратит внимание на Samsung и её 2-нм GAA-процесс.

По данным EBN, американская корпорация зарезервировала почти половину начального объёма поставок, что противоречит более ранней информации, согласно которой Apple якобы предзаказала свыше 50% 2-нм мощностей TSMC для A20 и A20 Pro. Какой бы ни была реальная цифра, маловероятно, что компания решит сменить контрактного производителя, а значит, сотрудничество с Samsung и использование её 2-нм GAA-технологии остаётся под большим вопросом. Южнокорейский гигант совсем недавно представил первый в мире 2-нм GAA-процессор Exynos 2600 и рассчитывает начать массовое производство по этой литографии на своём заводе в США уже в следующем году, опережая TSMC в создании глобальной цепочки поставок. Но Apple это пока что никак не поможет из-за контроля качества продукции.