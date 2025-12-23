Apple столкнулась с дефицитом чипов для iPhone 18

По данным EBN, американская корпорация зарезервировала почти половину начального объёма поставок, что противоречит более ранней информации, согласно которой Apple якобы предзаказала свыше 50% 2-нм мощностей TSMC для A20 и A20 Pro. Какой бы ни была реальная цифра, маловероятно, что компания решит сменить контрактного производителя, а значит, сотрудничество с Samsung и использование её 2-нм GAA-технологии остаётся под большим вопросом. Южнокорейский гигант совсем недавно представил первый в мире 2-нм GAA-процессор Exynos 2600 и рассчитывает начать массовое производство по этой литографии на своём заводе в США уже в следующем году, опережая TSMC в создании глобальной цепочки поставок. Но Apple это пока что никак не поможет из-за контроля качества продукции.