Представлен смартфон Vivo V60 Lite с чипом Snapdragon 6s 4G Gen 2

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V60 Lite, одной из особенностей которой стала поддержка 90-Вт быстрой проводной зарядки. Новинка также характеризуется предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 4G с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графикой Adreno 610, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,7-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, подэкранным дактилоскопом, корпусом толщиной 7,59 мм и массой 194 грамма, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, батареей ёмкостью 6500 мАч, селфи-камерой на 32 Мп и сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (свыерхширик). Цена и дата начала смартфона пока не раскрываются.

