Apple существенно переделает систему камер в iPad Pro

Вероятно, в ближайшем будущем компания Apple будет использовать пластиковое покрытие для линз системы камер в свои новых устройствах — об этом сообщили крупные инсайдеры со всего мира. Производитель, судя по сообщениям поставщиков секретной информации, планирует применять этот тип линз для камеры Face ID на iPad Pro, и если этот компонент будет успешен, он попадёт и в iPhone. Технология, похоже, находится в начальной стадии разработки, но аналитик Минг-Чи Куо уверен в своих прогнозах. Он утверждает, что TSMC и VisEra являются ключевыми поставщиками процессов, при этом VisEra отвечает именно за производство пластиковых панелей для линз. Куо также отмечает, что по сравнению с обычными пластиковыми линзами так называемая технология «металенс» дешевле в массовом производстве и помогает сократить толщину системы камер, что крайне важно для смартфонов.

Это изменение может указывать на то, что Apple действительно стремиться сократить толщину своих продуктов, начиная с iPad Pro, а затем перейти к iPhone. Проблема лишь в том, что технология доберётся до полноценного релиза только в 2026 году, так что ожидать кардинальных изменений в системе камер пока что не стоит. Кроме того, сама технология «металенс» вызывает массу вопросов с технической точки зрения, ведь пользователи не особо любят пластик в своих смартфонах, особенно если речь идёт о достаточно важном компоненте системы камер. Надеемся, что вскоре инсайдеры расскажут больше интересных данных.
OnePlus Nord CE 3 Lite оценили в 245 долларов …
Компания OnePlus пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Nord CE 3 Lite, которая оценена в 330…
Samsung Galaxy S23 не поддерживают спутниковую связь …
Представитель компании Samsung подтвердил информацию о том, что в смартфонах Samsung Galaxy S23 нет подде…
Motorola Defy 2 получил поддержку спутниковой связи …
Компании Bullitt Group и Motorola выпустили любопытный защищенный смартфон Motorola Defy, который среди п…
Samsung Galaxy A14 4G будет стоить 200 евро …
В самом начале года был представлен смартфон Samsung Galaxy A14 5G, а сегодня в сети появились подробност…
Смартфон Volla Phone получил две ОС на выбор …
Немецкий производитель Hallo Welt Systeme пополнил ассортимент смартфонов моделью Volla Phone X23, котора…
Samsung Galaxy A14 5G показал хорошую ремонтопригодность…
Популярный канал PBKReviews опубликовал видео со «вскрытием» бюджетного смартфона Samsung Galaxy A14 5G, …
Флагман Meizu 20 Pro показали на фото …
Авторитетный информатор Ice Universe поделился качественными фотографиями флагманского смартфона Meizu 20…
Официально: Realme GT Neo5 получит 144-Гц экран …
Компания Realme объявила, что смартфон Realme GT Neo5 будет оснащен дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой…
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor