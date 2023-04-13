Apple существенно переделает систему камер в iPad Pro

Вероятно, в ближайшем будущем компания Apple будет использовать пластиковое покрытие для линз системы камер в свои новых устройствах — об этом сообщили крупные инсайдеры со всего мира. Производитель, судя по сообщениям поставщиков секретной информации, планирует применять этот тип линз для камеры Face ID на iPad Pro, и если этот компонент будет успешен, он попадёт и в iPhone. Технология, похоже, находится в начальной стадии разработки, но аналитик Минг-Чи Куо уверен в своих прогнозах. Он утверждает, что TSMC и VisEra являются ключевыми поставщиками процессов, при этом VisEra отвечает именно за производство пластиковых панелей для линз. Куо также отмечает, что по сравнению с обычными пластиковыми линзами так называемая технология «металенс» дешевле в массовом производстве и помогает сократить толщину системы камер, что крайне важно для смартфонов.

Это изменение может указывать на то, что Apple действительно стремиться сократить толщину своих продуктов, начиная с iPad Pro, а затем перейти к iPhone. Проблема лишь в том, что технология доберётся до полноценного релиза только в 2026 году, так что ожидать кардинальных изменений в системе камер пока что не стоит. Кроме того, сама технология «металенс» вызывает массу вопросов с технической точки зрения, ведь пользователи не особо любят пластик в своих смартфонах, особенно если речь идёт о достаточно важном компоненте системы камер. Надеемся, что вскоре инсайдеры расскажут больше интересных данных.