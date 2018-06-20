Apple судят за ошибку 53

В 2016 году, всего полтора года назад, компания Apple подверглась жесткой критике из-за ошибки 53. Дело в том, что компания жестко запретила использовать неофициальные элементы для ремонта своих устройств, что коснулось и сканера отпечатков пальцев. Если вы пошли в подвальный ремонт и там вам поставили новые сканер, снятый с другого устройства например, то устройство у вас просто блокировалось. В течении длительного времени пользователи писали жалобы и добились своего — компания изменила свои правила. Правда, теперь власти Австралии готовы пойти в суд и выиграть его у них получится. По словам правоохранительных органов, это прямая монополия на рынке, когда производитель запрещает пользоваться услугами других компаний. Думаем, за такое нарушение Apple придется заплатить немало денег из бюджета.