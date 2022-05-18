Apple тестирует дисплей E Ink для будущих складных устройств

Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что Apple может начать использовать экраны E Ink в своих устройствах. Куо говорит, что Apple рассматривает такие экраны как дополнительные. Например, это может быть небольшой дополнительный экран на складном iPhone или экран на чехле iPad. Экраны E Ink потребляют энергию только для смены изображения, поэтому отлично подходят для таких задач. Смартфоны с такими экранами мы уже видели, так что ничего нового для рынка нет.

Когда такие устройства смогут выйти на рынок, пока неясно, но Apple может выпустить первые складные смартфоны не раньше 2025 года.
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