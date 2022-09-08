Apple удалила из iPhone 14 слот для SIM-карты

Apple добавила множество новых функций в свои последние iPhone, в том числе изящный вырез дисплея на iPhone 14 Pro, который компания называет Dynamic Island. Но, как это часто бывает с компанией такого масштаба, Apple дает и забирает, и на этот раз она удаляет функцию физического слота для SIM-карты. В моделях для США компания полностью использует технологию eSIM. На практике это решение несколько повлияет на то, как вы будете использовать iPhone 14, если решите обновить его. Во-первых, вы не сможете просто перенести SIM-карту с текущего телефона на новое устройство. Вместо этого вам нужно либо позвонить своему оператору связи, либо пройти процесс регистрации онлайн. Многие люди, когда они путешествуют, склонны покупать местные SIM-карты, чтобы сэкономить на роуминге данных. Этого не будет, если вы купите iPhone 14 в США. К счастью, существует множество вариантов eSIM, таких как Airalo.

Apple поддерживает eSIM с тех пор, как в 2018 году представила iPhone XS, XS Max и XR, и включила эту технологию в большинство своих последних устройств Apple Watch и iPad. Начиная с прошлогоднего iPhone 13, компания даже разрешила пользователям одновременно использовать несколько eSIM на одном устройстве. Хорошей новостью является то, что большинство операторов связи в США поддерживают эту технологию. А вот за пределами страны ситуация не такая уж приятная, хотя в России операторы мобильной связи тоже такую опцию предоставляют и проблем с получением eSIM нет.