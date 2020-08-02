Apple увеличила квартальную прибыль на 11% по сравнению с прошлым годом

На этой неделе компания Apple обнародовала квартальный отчет о доходах. Многие люди бы подумали, что продажи компании Apple упали, причем многократно, но это не так. Квартальная прибыль компании составила 59,7 миллиардов долларов, что на 11% больше, чем в предыдущем году. Этот результат является рекордным и обусловлен ростом услуг и продуктов компании. Несмотря на сложную ситуацию в мире, такой показатель является важным моментом, так как клиенты продолжают доверять компании и продукты компании Apple играют важную роль в их жизни.

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Apple увеличила квартальную прибыль на 11% по сравнению с прошлым годом

На этой неделе компания Apple обнародовала квартальный отчет о доходах. Многие люди бы подумали, что прод...
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