Apple увеличила производство iPhone

Компания Apple вдруг решила нарастить производство, чтобы увеличить количество производимых iPhone в первом квартале на 10%. Пока что аналитики не совсем понимают, с чем это связано, ведь явных предпосылок для повышения спроса на данный смартфон нет и ближайших релизов компании тоже нет. Если вы помните, ближайший новый iPhone покажут только в сентябре 2020 года, все остальное время компания будет продавать все тот же iPhone. И мы сильно сомневаемся, что смартфон вдруг резко станет популярным в ближайшие пару месяцев, так как спрос на этот смартфон вполне стабилен и постепенно падает вплоть до лета, когда продажи гаджета сильно падают в преддверии очередного нового iPhone. Самое время брать новое устройство, если вы очень о нем мечтали.