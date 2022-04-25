Apple увеличивает заказы на серию iPhone 13 Pro в свете возросшего спроса

Сообщается, что в этом квартале Apple увеличила заказ на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. И это в основном потому, что спрос на более дорогую серию Pro становится выше, чем предполагалось изначально.

В первом квартале этого года Apple заказала всего миллион iPhone 13 Pro меньшего размера, в то время как Max был выпущен в количестве 3,5 миллиона единиц. Однако, начиная со второго квартала 2022 года, количество заказов на стандартный Pro резко увеличилось до 8 миллионов, а на Pro Max — до 6,5 миллионов. Это на 10 миллионов больше, чем в предыдущем квартале. Это хорошая новость для Apple, поскольку средняя цена продажи семейства iPhone 13 вырастет, а инвесторы будут довольны дополнительным доходом. Эта информация соответствует другим отчетам, в которых говорится об увеличении поставок iPhone 13 на 10% и о том, что поставщики Apple наблюдают рост доходов.
Неограниченное облако для Pixel больше не действует…
Неограниченное облако для Pixel больше не действуетДля первых трех своих телефонов Google когда-то предлагала особую привилегию, которая отличала их от любо…
Realme GT Neo3 получит камеру с датчиком Sony IMX766…
Realme GT Neo3 получит камеру с датчиком Sony IMX766Завтра Realme официально представит сной новый смартфон Realme GT Neo3, а сегодня бренд поделился еще одн…
Флагманские смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro теперь до…
Флагманские смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro теперь доПрошло несколько месяцев с тех пор, как Google анонсировала свои флагманские смартфоны — Pixel 6 и Pixel …
Xiaomi тестирует быструю зарядку мощностью 150 Вт для массов…
Xiaomi тестирует быструю зарядку мощностью 150 Вт для массовНедавно появившийся отчет предполагает, что Xiaomi готова выпустить технологию быстрой зарядки мощностью …
На TENAA появились две модели Black Shark 5…
На TENAA появились две модели Black Shark 5Ожидается, что серия Black Shark 5 появится в ближайшее время. Два устройства Black Shark 5 и Black Shark…
HMD Global вывозит большую часть своих смартфонов из Германи…
HMD Global вывозит большую часть своих смартфонов из ГерманиHMD Global была вынуждена вывести большую часть своих смартфонов с рынков Германии и Швейцарии, оставив т…
Складной смартфон Vivo X Fold получит 12 ГБ ОЗУ…
Складной смартфон Vivo X Fold получит 12 ГБ ОЗУВ сети появился постер, посвященный еще не представленным устройствам компании Vivo: планшету Vivo Pad, с…
Официально: Legion Y90 представят 28 февраля…
Официально: Legion Y90 представят 28 февраляКомпания Lenovo объявила о том, что официальная презентация флагманского смартфона Legion Y90 и планшета …
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплейОбзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor