Apple увеличивает заказы на серию iPhone 13 Pro в свете возросшего спроса

Сообщается, что в этом квартале Apple увеличила заказ на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. И это в основном потому, что спрос на более дорогую серию Pro становится выше, чем предполагалось изначально.

В первом квартале этого года Apple заказала всего миллион iPhone 13 Pro меньшего размера, в то время как Max был выпущен в количестве 3,5 миллиона единиц. Однако, начиная со второго квартала 2022 года, количество заказов на стандартный Pro резко увеличилось до 8 миллионов, а на Pro Max — до 6,5 миллионов. Это на 10 миллионов больше, чем в предыдущем квартале. Это хорошая новость для Apple, поскольку средняя цена продажи семейства iPhone 13 вырастет, а инвесторы будут довольны дополнительным доходом. Эта информация соответствует другим отчетам, в которых говорится об увеличении поставок iPhone 13 на 10% и о том, что поставщики Apple наблюдают рост доходов.