Apple уже готовит AirPods Pro второго поколения

Оригинальные AirPods, возможно, были продуктом, который больше всего популяризировал настоящие беспроводные наушники, достигнув рекордных продаж в первый год на рынке. В настоящее время это место занимают AirPods Pro, одни из лучших наушников Apple, которые очень хорошо охватывают все основные функции, которые должен обеспечивать такой продукт. Учитывая их популярность, к настоящему времени поставщики и сама Apple знают, что существует огромный спрос на AirPods (за исключением Max), что подводит нас к сегодняшнему отчету от инсайдеров. Согласно заявлению информационного издания DigiTimes, поставщики Apple уже готовятся к ожидаемому выпуску второго поколения AirPods Pro, который, по слухам, появится во второй половине 2022 года.

Говорят, что в новой версии AirPods Pro представлены улучшения, такие как, например, поддержка звука без потерь качества, чего нет ни в одном из наушников Apple на сегодняшний день (да, даже в AirPods Max). В недавнем отчете популярного технического аналитика Минг-Чи Куо также говорится, что эта функция появится, что еще больше увеличивает вероятность того, что слухи верны. Еще одно новое дополнение, которое Куо упоминает в своем отчете, — это слегка улучшенная версия чехла для беспроводной зарядки. К нему будут добавлены небольшие динамики, чтобы обеспечить поддержку функции «Найти меня». Большая критика первого поколения заключалась в том, что, хотя вы могли использовать Find My для поиска самих наушников, это было невозможно, если они были в чехле для зарядки. Другими словами, Apple прислушалась, хотя это тоже естественное и ожидаемое обновление.