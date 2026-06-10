Apple уже готовит к релизу MacBook Neo 2

Ноутбук MacBook Neo стоимостью 599 долларов уже успел встревожить рынок благодаря высокому качеству сборки, достойным характеристикам и цене, которая делает устройство привлекательным для массового покупателя. Пока конкуренты Apple пытаются догнать компанию, их положение может ещё больше осложниться в следующем году с выходом MacBook Neo 2. Дело в том, что Apple намекает, что новое поколение бюджетного ноутбука предложит не только выгодное соотношение цены и возможностей, но и поддержку самых продвинутых локальных ИИ-функций компании. Текущий MacBook Neo построен на процессоре A18 Pro, который также используется в iPhone 16 Pro.

Особенности его конструкции ограничивают объём унифицированной памяти на уровне 8 ГБ, однако ситуация изменится с выходом MacBook Neo 2. Ожидается, что новинка получит процессор A19 Pro, а объём унифицированной оперативной памяти увеличится до 12 ГБ. Увеличение объёма памяти на 50% откроет доступ к модели AFM 3 Core Advanced — самой мощной локальной ИИ-модели Apple. Она включает 20 миллиардов параметров и оптимизирована специально для устройств на базе Apple Silicon. Благодаря этому пользователи смогут воспользоваться расширенными возможностями искусственного интеллекта, включая более естественные голоса и продвинутую систему диктовки, которые недоступны на нынешнем MacBook Neo из-за ограничения в 8 ГБ памяти. Правда, сможет ли компания сохранить настолько доступную цену — вопрос открытый.
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