Apple уже готовится к запуску двух новых AirPods к концу этого года

Второе поколение Apple AirPods только стало нам доступным и уже появляются слухи о двух преемниках. Одна из этих моделей представлена ​​как итеративное обновление существующих AirPods, а другая будет иметь совершенно новый форм-фактор и связанную с этим более высокую цену.

Внутренне Apple изменит способ изготовления обоих AirPods, перейдя к дизайну «система в упаковке», который может повысить производительность при сборке, сэкономить место и снизить производственные затраты.

К сожалению, не уточняются новые функции для будущих поколений AirPods, кроме намеков на «совершенно новый дизайн». Ранее в сообщениях указывалось, что Apple работает над шумоподавлением и улучшением водостойкости. Ожидается, что обе модели начнут выпускаться между 4-м кварталом 2019 года и 1-м кварталом 2020 года.