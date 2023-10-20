Apple уже разрабатывает iOS 18 с ИИ на борту

Технологии на базе искусственного интеллекта в этом отношении представляются более интересными, поскольку пользователи ранее не имели опыта использования подобных разработок в повседневной жизни. Соответственно, многие пользователи очень хотят узнать, что происходит в сфере искусственного интеллекта. Например, пользователи могут получить возможность генерировать ответы на электронные письма, оперативно реагировать на телефонные звонки, создавать изображения для мессенджеров и многое другое. Однако на данный момент сама компания Apple не представила официальных анонсов по этому поводу, поэтому все будущие возможности технологий в рамках iOS 18 пока остаются на уровне слухов, распространяемых источниками секретной информации за рубежом.