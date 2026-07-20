Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Pro 14 на Core Ultra 5 135H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo Pro 14, которая базируется либо на 14-ядерном процессоре Intel Core Ultra 5 135H с тактовой частотой до 4,8 ГГц, либо на 8-ядерном чипе AMD Ryzen 7 H 255 с максимальной частотой 4,9 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M. Новинка также характеризуется 24 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым матовым экраном с разрешением 2.8K, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 400 нит, шарниром с возможностью раскрытия ноутбука до 180 градусов, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тремя тепловыми трубками, сканером отпечатков пальцев кнопке питания, корпусом массой 1,48 кг, батареей ёмкостью 80 Втч, 100-Вт адаптером питания, двумя полнофункциональными портами USB-C, тремя разъемами USB-A, интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом, гигабитным портом Ethernet, ридером карт памяти microSD и портом OCuLink для подключения внешних видеокарт. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила 855 долларов.