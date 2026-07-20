Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Pro 14 на Core Ultra 5 135H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo Pro 14, которая базируется либо на 14-ядерном процессоре Intel Core Ultra 5 135H с тактовой частотой до 4,8 ГГц, либо на 8-ядерном чипе AMD Ryzen 7 H 255 с максимальной частотой 4,9 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M. Новинка также характеризуется 24 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым матовым экраном с разрешением 2.8K, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 400 нит, шарниром с возможностью раскрытия ноутбука до 180 градусов, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тремя тепловыми трубками, сканером отпечатков пальцев кнопке питания, корпусом массой 1,48 кг, батареей ёмкостью 80 Втч, 100-Вт адаптером питания, двумя полнофункциональными портами USB-C, тремя разъемами USB-A, интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом, гигабитным портом Ethernet, ридером карт памяти microSD и портом OCuLink для подключения внешних видеокарт. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила 855 долларов.

Представлен ноутбук Dell XPS 13 2026 с 16 ГБ ОЗУ …
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью XPS 13 2026, которая базируется на шестиядерном про…
Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 18 AI…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков игровой моделью Predator Helios 18 AI (PH18-I71), которая б…
Apple больше не сможет выпускать недорогой MacBook Neo…
MacBook Neo может лишиться своего главного преимущества, сверхнизкой цены, из-за продолжающегося дефицита…
В Windows 11 появится кастомизация «Панели задач» и «Пуска»…
Пользователи операционной системы Windows 10 давно привыкли к гибкой настройке интерфейса, но в Windows 1…
Представлен ноутбук HONOR MagicBook X14 Plus 2026 …
Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook X14 Plus 2026 и MagicBook X16 Plus 2026…
Ноутбук Lenovo ThinkPad X14 2026 оценили в 1390 долларов …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X14 2026, которая основана на чипах Inte…
5 ошибок при использовании ноутбука, которые убивают батарею…
Современный лэптоп дает нам потрясающую свободу. С ним можно уехать на весь день в коворкинг, работать…
MacBook Pro получат Privacy Display уже в этом году…
Хотя ранее ожидалось, что Apple внедрит фирменную технологию Privacy Display от Samsung в линейку MacBook…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor