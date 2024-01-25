Apple уже заказала у TSMC процессоры на 2 нм

В прошлом году Apple объявила о релизе новых процессоров M3, созданных на 3-нанометровой архитектуре от TSMC. И в то время как чипы M3 Pro и M3 обеспечивают повышенную производительность по сравнению с чипами M2, компания уже начала работу над своими процессорами следующего поколения, которые получат ещё больше интересных фишек. По информации DigiTimes, Apple будет первым клиентом TSMC для производства 2-нанометровых чипов, предназначенных для iPhone, Mac, iPad и дополнительных устройств. Ожидается, что TSMC начнёт массовое производство своих 2-нанометровых чипов во второй половине 2025 года и это означает, что все продукты, выпущенные до этого времени, будут оснащены чипами на основе 3-нанометровой архитектуры TSMC. Новая же архитектура значит, что внутрь процессора может поместиться больше транзисторов.

2-нанометровые чипы TSMC повысят производительность и эффективность смартфонов и компьютеров, плюс с улучшенной эффективностью можно ожидать более длительное время работы от батареи. Например, в настоящее время Apple использует технологию 3-нм от TSMC для чипов, предназначенных для MacBook, iPad и моделей iPad Pro. И если верить тестам, смартфоны работают на несколько часов дольше, чем предшественники, а это существенное преимущество на самом деле, на которое явно стоит обратить своё внимание. Ведь в будущем, когда производительность повышаться уже не будет, все сконцентрируют своё внимание на длительности автономной работы.
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