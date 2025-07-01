Apple ведёт переговоры для интеграции чужих ИИ в iPhone

По данным издания Bloomberg, компания Apple активно ведёт переговоры с компаниями OpenAI и Anthropic, чтобы использовать их крупные языковые модели для новой версии Siri с ИИ-интеграцией. Дело в том, что сама Apple испытывает трудности с собственной разработкой и потому предложила этим компаниям протестировать свои ИИ-модели в инфраструктуре частного облака Apple. После переноса анонса новой Siri в марте компания пытается наверстать упущенное. К примеру, по информации источников, гендиректор Apple Тим Кук потерял доверие к прежнему руководителю проекта Siri Джону Джанандреа и назначил на его место главу команды Vision Pro — Майка Роквелла.

В рамках текущих испытаний Роквелл поручил своей команде сравнить качество откликов от Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) и Gemini (Google) с внутренними решениями Apple. Согласно утечке, Claude от Anthropic показал наилучшие результаты при выполнении базовых команд. В это же время Google уже активно продвигает Gemini в Android и линейке Pixel, а Samsung лицензирует этот ИИ для своих устройств. Также сообщается, что Samsung близка к партнёрству с Perplexity AI, которая уже сотрудничает с Motorola. По данным Bloomberg, интеграция сторонней ИИ-модели в Siri находится на ранней стадии, и компания по-прежнему не исключает использования собственных решений, но такая активная работа с партнёрами явно говорит об обратном. И это забавно, ведь ещё год назад Apple показывала уже якобы рабочий прототип ИИ.
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