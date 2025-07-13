WIKO Hi Enjoy 80 Pro показали на пресс-рендерах

Компания WIKO объявила, что официальный релиз Hi Enjoy 80 Pro состоится уже 15 июля. Производитель опубликовал изображения грядущей новинки и подтвердил некоторые характеристики. Смартфон оснастят OLED-экраном с поддержкой частоты ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц, фильтром синего света, ночным режимом защиты глаз посредством ИИ, защитным стеклом Kunlun, сдвоенной тыльной камерой, ударопрочным корпусом, а также черной, белой и синей расцветками корпуса.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Hi Enjoy 70 Pro 5G имеет в своем оснащении 7-нанометровым процессор MediaTek Dimensity 700 с максимальной частотой и модемом 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камеру на 8 Мп, сдвоенную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

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