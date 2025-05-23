Представлен смартфон HONOR 400

Компания HONOR представила глобальную версию смартфона HONOR 400, которая, как стало известно ранее, отличается от китайской. Новинка получила 6,55-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,63 ГГц, сдвоенную основную камеру с модулями на 200 Мп (оптическая и электронная стабилизация) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камеру разрешением 50 Мп, кремний-углеродную батарею ёмкостью 5300 мАч, поддержку 66-Вт проводной быстрой зарядки, корпус толщиной 7,3 мм и массой 184 грамма, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, а также предустановленную ОС Android 15 с прошивкой MagicOS 9.0. Смартфон оценен в 500 и 550 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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