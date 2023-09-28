Apple вынудят сделать iOS более открытой

Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Apple в ближайшее время будет вынуждена изменить систему допуска к своей операционной системе. Дело в том, что представители Европейского союза высказались о том, что сторонние разработчики и сервисы должны иметь доступ к операционной системе компании Apple, дабы предоставлять свои цифровые продукты и сервисы. На текущий момент операционная система iOS является абсолютно закрытой, так что никакие сторонние компании не могут получить доступ к встроенным сервисам или штатным приложениям. Соответственно, у компании Apple имеется монополия относительно цифровых кошельков, картографических сервисов и всего прочего. Дабы изменить ситуацию, в Европейском союзе хотят на компанию Apple надавить.

Представители Евросоюза рекомендуют компании Apple сделать свою операционную систему более открытой, но пока что данные заявления носят исключительно рекомендательный характер. Однако в будущем представители Евросоюза могут принять соответствующий закон, который буквально вынудит компанию Apple сделать операционную систему открытой для сторонних разработчиков. Тогда пользователи смогут устанавливать софт из сторонних магазинов, загружать приложения прямо из интернета и пользоваться всеми остальными благами цивилизации. Аналогичным образом некоторое время назад Евросоюз поступил с проприетарным разъёмом Lightning, вынудив компанию перейти на более открытый порт USB Type-C.
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