Apple выплатит 2 миллиарда долларов за замедление iPhone

Решение Apple намеренно снижать производительность старых iPhone продолжает преследовать компанию, так как гиганту из Купертино приходится завершать судебное разбирательство по делу о так называемом скандале с батареей, где ей придётся выплатить ущерб в размере поразительных 2 миллиардов долларов. Активист по защите прав потребителей в Великобритании по имени Джастин Гутманн подал иск против Apple в июне прошлого года, обвиняя компанию в намеренном снижении производительности iPhone, чтобы продлить время работы от батареи. Apple пыталась заблокировать иск на лондонском арбитраже, но это не вышло, и изначально иск, поданный Гутманном, требовал, чтобы 25 миллионам владельцев iPhone, живущих в стране, было выплачено 750 миллионов фунтов, или 900 миллионов долларов.

Теперь сумма ущерба возросла до 1,6 миллиарда фунтов, или 2 миллиардов долларов, что делает её чрезвычайно огромной. Адвокаты Гутманна заявили в суде, что Apple скрыла проблемы с батареями, существующими в определенных моделях iPhone, и установила инструмент управления питанием, который ограничивал производительность различных моделей, начиная с iPhone 6 и заканчивая iPhone X. Компания неоднократно заявляла, что иск необоснован, утверждая, что батареи не имеют дефектов. Apple также утверждает, что клиентам, чьи iPhone были затронуты, были предложены бесплатные замены батарей, восстанавливающие производительность их устройств. Что касается инструмента управления питанием, Apple говорит, что он снижал производительность iPhone 6 только на около 10 процентов и это не такой уж сильный ущерб.