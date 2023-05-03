Apple выплатит 2 миллиарда долларов за замедление iPhone

Теперь сумма ущерба возросла до 1,6 миллиарда фунтов, или 2 миллиардов долларов, что делает её чрезвычайно огромной. Адвокаты Гутманна заявили в суде, что Apple скрыла проблемы с батареями, существующими в определенных моделях iPhone, и установила инструмент управления питанием, который ограничивал производительность различных моделей, начиная с iPhone 6 и заканчивая iPhone X. Компания неоднократно заявляла, что иск необоснован, утверждая, что батареи не имеют дефектов. Apple также утверждает, что клиентам, чьи iPhone были затронуты, были предложены бесплатные замены батарей, восстанавливающие производительность их устройств. Что касается инструмента управления питанием, Apple говорит, что он снижал производительность iPhone 6 только на около 10 процентов и это не такой уж сильный ущерб.