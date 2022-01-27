Apple выпускает iOS 15.3 и iPadOS 15.3, чтобы исправить критическую ошибку

Сегодня Apple выпустила последнее обновление для своих мобильных устройств iOS 15.3 и iPadOS 15.3. Это обновление исправляет критическую ошибку, связанную с повреждением памяти. Кроме того, еще одна ошибка, на этот раз в Safari, позволяла любому веб-сайту, использующему определенный API JavaScript, получать доступ к именам других баз данных, созданных другими веб-сайтами во время того же сеанса просмотра.

По сути, вредоносный сайт может отследить за тем, какие сайты вы посещали, пока Safari был открыт, а поскольку некоторые веб-сайты используют в именах своих баз данных пользовательские идентификаторы, таким образом может произойти утечка личной информации. В основном это обновление не содержит никаких новых дополнительных функций.