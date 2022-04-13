Apple выпускает наушники Beats Studio Buds в трех новых цветах

Apple представила три новых цвета беспроводных наушников Beats Studio Buds — Moon Grey, Ocean Blue и Sunset Pink. Приложение Beats для Android также получило ряд улучшений. Beats Studio Buds стали самым быстро продаваемым продуктом бренда на сегодняшний день. Вероятно, это связано с тесной интеграцией Beats Studio Buds с устройствами Android.

В дополнение к новым цветам Beats также запустила несколько новых функций для пользователей Android, и теперь владельцы могут искать свои наушники с помощью Find My Beats, а также новые виджеты.

С 13 апреля наушники Beats Studio Buds будут доступны в трех новых цветах в некоторых странах по цене 149 долларов.