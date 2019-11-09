Apple выпускает обновление iOS 13.2.2 для исправления различных ошибок

2019-11-09, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Apple; [28]
Apple выпускает патчи и обновления программного обеспечения почти еженедельно, чтобы исправить множество ошибок в последней версии мобильной операционной системы Apple. Тем не менее, каждое обновление вносит новые ошибки, требующие еще одного патча. Обновление на этой неделе - 13.2.2, которое надеется исправить серьезную ошибку, появившуюся в iOS 13.2.

Самая большая часть этого обновления - исправление ошибки управления оперативной памятью. Другие проблемы, которые iOS 13.2.2 должна исправить, включают в себя прерывистую потерю сигнала сотовой связи после телефонных звонков, проблемы с открытием зашифрованных писем в учетных записях Exchange и другие весьма специфические проблемы.

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