Apple выпустила iOS 13.3.1 с функцией отключения использования геолокации

В декабре стало известно, что iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max продолжают отслеживать пользователей, даже если отслеживание местоположения отключено. Это связано с тем, что новый сверхширокополосный чип U1 в некоторых местах должен быть отключен в соответствии с международными нормативными требованиями.

Компания выпустила свежее ПО iOS 13.3.1, где пользователи вышеупомянутых флагманов теперь могут «контролировать использование служб определения местоположения сверхширокополосным чипом U1». Просто перейдите в «Настройки»> «Конфиденциальность»> «Услуги определения местоположения» и коснитесь переключателя «Сеть и беспроводная связь».

Также были исправлены незначительные ошибки и улучшена стабилизация системы.