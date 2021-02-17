Apple выпустила iOS 14.5 beta 2 для разработчиков

Apple выпустила вторую бета-версию iOS 14.5 для разработчиков и с некоторыми новыми функциями, которых не было в первой бета-версии.

Например, некоторые пользователи заметили отсутствие периодически появляющегося зелёного оттенка у дисплеев смартфонов. В приложение Apple Music были добавлены новые жесты управления, которые добавляют песни в вашу очередь, а также новые всплывающие меню для завершения определенных функций.

Apple добавила в iOS 14.5 анти-трекинговую систему, которая требует от разработчиков спрашивать у пользователей разрешение на отслеживание. Также в новой бете для планшетов появилась опция, которая полностью отключает микрофон каждый раз, когда Smart Folio закрывается. Работает на последних актуальных iPad Pro, Air и базовом iPad восьмого поколения.

Обновление содержит в себе 200 новых смайлов и измененный внешний вид старых. Например, смайлик шприца больше не наполнен кровью. Поскольку iOS 14.5 является обновлением первого порядка, его тестирование займет не меньше полутора месяцев.

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