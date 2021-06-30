Apple выпустила наушники Beats Studio Buds на чипе MediaTek

Несколько дней назад Apple представила полноценные беспроводные наушники Beats Studio Buds, которые сильно отличаются по дизайну и функциям от брендовых наушников Beats Powerbeats Pro, выпущенных в 2019 году. В отчете Ming-Chi Kuo, известного аналитика мира Apple, говорится, что недавно выпущенные Beats Studio Buds работают на чипе MediaTek TWS, изготовленном по 22-нм техпроцессу, а не на чипе Apple H1, изготовленном по 16-нм техпроцессу. Считается, что причина использования набора микросхем MediaTek, а не собственного полупроводникового продукта компании, заключается в лучшей совместимости с устройствами Android, поскольку американский технический гигант теперь уделяет внимание пользователям Android, чтобы увеличить свою долю рынка в категории настоящих беспроводных наушников.

Еще одной причиной, по которой технический гигант использовал набор микросхем MediaTek, могут быть сокращенные сроки разработки, более гибкие и конкурентоспособные стратегии, снижение затрат и отличие от серии AirPods. Учитывая, что Apple теперь использует чипсет MediaTek в своих новых наушниках, тайваньская компания может спокойно продвигать свой чипсет среди других производителей, расширяя сферу своего влияния. Ранее премиальные бренды процессоры MediaTek в своих наушниках не использовали, но теперь ситуация изменилась. Возможно, это положительно скажется на развитии рынка беспроводных наушников, который Apple сейчас захватила.
Комментарии и отзывы Beats Studio Buds
Samsung Galaxy Buds 2 находится в разраб...
По слухам корейская компания Samsung уже работает над пятой парой беспроводных наушников TWS под название...
Игровая гарнитура ROCCAT Syn Pro Air с 3...
ROCCAT объявила о старте продаж игровой гарнитуры Syn Pro Air. Отличительно особенностью гарнитуры являет...
Обзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные бесп...
Что может быть лучше беспроводных наушников по уровню удобства? Только беспроводные наушники с активным ш...
Наушники Apple AirPods 3 представят 18 м...
Слухи о беспроводных наушниках Apple AirPods 3 витают довольно-таки давно, но дата анонса до сих пор не б...
Гарнитура HyperX Cloud Stinger выпущена ...
Игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger теперь доступна в розовом цвете. В целом, гарнитура идентичная ори...
Google купила Dysonics...
Только что появилась информация о том, что компания Google приобрела стартап Dysonics, который занимался ...
Genesis выпустила игровую гарнитуру Neon...
Genesis добавила в свой ассортимент новую игровую гарнитуру Neon 750 RGB. Гарнитура изготовлена из качест...
Etymotic EVO беспроводные наушники для а...
Etymotic объявила о выпуске беспроводных наушников под названием - EVO. Наушники разработаны специально д...
Обзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнесаОбзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнеса
Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptXОбзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor