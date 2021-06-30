Apple выпустила наушники Beats Studio Buds на чипе MediaTek

Несколько дней назад Apple представила полноценные беспроводные наушники Beats Studio Buds, которые сильно отличаются по дизайну и функциям от брендовых наушников Beats Powerbeats Pro, выпущенных в 2019 году. В отчете Ming-Chi Kuo, известного аналитика мира Apple, говорится, что недавно выпущенные Beats Studio Buds работают на чипе MediaTek TWS, изготовленном по 22-нм техпроцессу, а не на чипе Apple H1, изготовленном по 16-нм техпроцессу. Считается, что причина использования набора микросхем MediaTek, а не собственного полупроводникового продукта компании, заключается в лучшей совместимости с устройствами Android, поскольку американский технический гигант теперь уделяет внимание пользователям Android, чтобы увеличить свою долю рынка в категории настоящих беспроводных наушников.

Еще одной причиной, по которой технический гигант использовал набор микросхем MediaTek, могут быть сокращенные сроки разработки, более гибкие и конкурентоспособные стратегии, снижение затрат и отличие от серии AirPods. Учитывая, что Apple теперь использует чипсет MediaTek в своих новых наушниках, тайваньская компания может спокойно продвигать свой чипсет среди других производителей, расширяя сферу своего влияния. Ранее премиальные бренды процессоры MediaTek в своих наушниках не использовали, но теперь ситуация изменилась. Возможно, это положительно скажется на развитии рынка беспроводных наушников, который Apple сейчас захватила.