Наушники HUAWEI FreeBuds Neo полностью рассекречены

Профильное издание WinFuture опубликовало качественные изображения и технические параметры беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds Neo, официальный релиз которых запланирован на 2 сентября. Итак, новинку оснастят 11-миллиметровыми динамическими драйверами, диапазоном частот от 20 до 40000 Гц, поддержкой кодеков LDAC, AAC и SBC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, системой активного шумоподавления (ANC), автономностью до 10 часов без ANC и до 6,5 часа с актированным шумодавом, автономностью зарядного футляра 40 и 24 часа соответственно, ёмкостью аккумуляторов 60 мАч и 460 мАч соответственно, массой одного наушника 4,8 грамма и защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP55. Цена наушников на европейском рынке составит 130 евро.