iPhone 16 стал самым популярным смартфоном в 2025 году

Аналитики из Counterpoint Research опубликовали список самых продаваемых смартфонов за 2025 год. Возглавил рейтинг iPhone 16, что неудивительно, ведь год назад на первом месте того же рейтинга был iPhone 15. Второе и третье места заняли iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro. Также в десятку самых популярных смартфонов вошли iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A16 5G, Samsung Galaxy A06 4G, iPhone 17, iPhone 15, Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16e. По словам экспертов, Apple и Samsung доминируют в топ 10 уже четыре года подряд. Отдельно отмечается, что спрос на iPhone 17 вырос в первый квартал после старта продаж на 11% в сравнении с предыдущим поколением.