iPhone 16 стал самым популярным смартфоном в 2025 году

Аналитики из Counterpoint Research опубликовали список самых продаваемых смартфонов за 2025 год. Возглавил рейтинг iPhone 16, что неудивительно, ведь год назад на первом месте того же рейтинга был iPhone 15. Второе и третье места заняли iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro. Также в десятку самых популярных смартфонов вошли iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A16 5G, Samsung Galaxy A06 4G, iPhone 17, iPhone 15, Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16e. По словам экспертов, Apple и Samsung доминируют в топ 10 уже четыре года подряд. Отдельно отмечается, что спрос на iPhone 17 вырос в первый квартал после старта продаж на 11% в сравнении с предыдущим поколением.

OPPO K15 Turbo Pro получит мощный процессор …
Китайские источники поделились подробностями о смартфоне OPPO K15 Turbo Pro, который еще не был представл…
DxOMark оценили камеру iPhone Air…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры ультратонкого смартфона iPhone A…
Официально: смартфон Meizu 22 Air отменен…
Компания Meizu объявила, что тонкий смартфон Meizu 22 Air не увидит свет. Официальная причина – резкий ро…
Xiaomi повысит стоимость смартфонов из-за цены на память…
Xiaomi достаточно быстро среагировала на усложняющуюся ситуацию на рынке и уже обеспечила себя необходимы…
Смартфоны Samsung Galaxy S26 будут тоньше предшественников…
До официального анонса серии Samsung Galaxy S26 остаётся примерно три месяца, и слухи вокруг новой линейк…
Официально: RedMagic 11 Air получит АКБ на 7000 мАч…
Компания RedMagic раскрыла новые подробности о смартфоне RedMagic 11 Air, который будет официально предст…
Официально: игровой смартфон Honor Win выйдет 16 декабря…
Компания Honor объявила, что уже завтра, 16 декабря, будут представлены смартфоны серии Win. Данная линей…
HONOR готовит смартфон с батареей на 10000 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания HONOR в скором времени представит смарт…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor