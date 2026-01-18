Samsung Galaxy S26 получит 25-Вт зарядку

Сетевой информатор Ахмед Квайдер раскрыл новые подробности о флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S26. Базовую версию Galaxy S26 оснастят 6,3-дюймовым экраном, батареей ёмкостью 4300 мАч и поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки. Эту информацию подтвердил другой инсайдер Ice Universe. Стоит отметить, что мощность проводной зарядки в базовом флагмане корейского производителя не меняется еще со времен Galaxy S20. Galaxy S26+ приписывают наличие аккумулятора на 4900 мАч и поддержки зарядки мощностью 45 Вт, а Galaxy S26 Ultra – батареи 5000 мАч и 60-Вт зарядки. Одной из особенностей новинок станет фиолетовая расцветка.