Apple выпустит высококачественные наушники с шумоподавлением к концу 2020 года

Компания Apple разрабатывает беспроводные наушники-вкладыши со сменными деталями, которые представят в конце этого года. Технологический гигант планирует выпустить две разновидности наушников: премиум-версию с использованием тканей из искусственной кожи и вариант для фитнеса с дышащими материалами.

Сменные компоненты наушников,скорее всего, будут включать в себя амбушюры и накладку на оголовье, использующие в качестве крепления магниты. Концепция следует за Apple Watch, где пользователи могут настраивать внешний вид гаджета, меняя ремешки в зависимости от своих потребностей, переключаясь между стилем и комфортом или наоборот. Обе модели должны получить технологию шумоподавления и Siri для голосового управления. Ожидаемая стоимость $ 350.