Apple внедрила ИИ-агентов в Xcode

Компания Apple встраивает ИИ-агентов для программирования от OpenAI и Anthropic напрямую в фирменное приложение Xcode. Новые интеграции в Xcode 26.3 дадут разработчикам возможность использовать Claude Agent от Anthropic и Codex от OpenAI для написания и редактирования кода, изменения настроек проектов, поиска по документации и выполнения других задач. Xcode — это среда разработки, с помощью которой создаются и тестируются приложения для iPhone, Mac, iPad, Apple Watch и Apple TV. Ранее Claude и ChatGPT уже были доступны внутри Xcode, однако теперь ИИ-агенты смогут не просто помогать советами, а выполнять действия непосредственно в приложении.

Кроме того, Apple делает Xcode доступным через Model Context Protocol — открытый стандарт, который позволит разработчикам подключать к среде разработки и другие инструменты на базе искусственного интеллекта. Анонс обновления Xcode появился всего через один день после запуска OpenAI собственного приложения Codex для Mac, которое позволяет писать код совместно с командой ИИ-агентов. В Apple сообщили, что Xcode 26.3 станет доступен участникам программы Apple Developer Program уже сегодня, а выпуск версии в App Store ожидается в ближайшее время. И это просто отличные новости, так как теперь разработчики смогут создавать приложения быстрее, но, конечно, вопрос к качеству такого контента всё ещё актуален. Ведь ИИ-агенты далеко не всегда пишут код именно так, как это должно происходить по стандартам Apple.