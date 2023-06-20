Apple внедрит Wi-Fi 7 в iPhone 16

Куо считает, что технологический гигант повысит аппаратные характеристики других продуктов, чтобы создать более конкурентоспособную экосистему для AR-шлема. Ранее Куо поделился информацией о том, что инвесторы Apple проявляют больший интерес к усилиям компании по созданию конкурента ChatGPT, а не к вложению ресурсов в гарнитуру, но гарнитура всё же вышла, а ИИ от Apple — нет. Естественно, на Apple лежит огромная ответственность в этом направлении, поскольку ей необходимо доказать, что её бизнес Vision Pro является жизнеспособным и прибыльным. Соответственно, компания планирует реализовать как можно больше гаджетов с поддержкой Wi-Fi 7, дабы этот стандарт стал более востребованным на рынке и в итоге сделал шлем дополненной реальности куда более интересным приобретением.