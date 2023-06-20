Apple внедрит Wi-Fi 7 в iPhone 16

Одной из причин, по которой Apple генерирует миллиарды долларов доходов каждый год, является глубокая интеграция всех устройств бренда в единую экосистему. Например, умные часы тесно связаны со смартфоном, наушники лучше работают с техникой Apple, с планшета и смартфона можно быстро отправлять контент на ноутбук и так далее. И инсайдеры сообщают, что теперь компания стремится достичь того же с Apple Vision Pro, так что серия смартфонов iPhone 16, скорее всего, будет представлена с поддержкой Wi-Fi 7 для улучшения интеграции со шлемом дополненной реальности. Аналитик компании TF International Securities Мин-Чи Куо говорит о развитии стандартов беспроводной связи для улучшения интеграции с Apple Vision Pro.

Куо считает, что технологический гигант повысит аппаратные характеристики других продуктов, чтобы создать более конкурентоспособную экосистему для AR-шлема. Ранее Куо поделился информацией о том, что инвесторы Apple проявляют больший интерес к усилиям компании по созданию конкурента ChatGPT, а не к вложению ресурсов в гарнитуру, но гарнитура всё же вышла, а ИИ от Apple — нет. Естественно, на Apple лежит огромная ответственность в этом направлении, поскольку ей необходимо доказать, что её бизнес Vision Pro является жизнеспособным и прибыльным. Соответственно, компания планирует реализовать как можно больше гаджетов с поддержкой Wi-Fi 7, дабы этот стандарт стал более востребованным на рынке и в итоге сделал шлем дополненной реальности куда более интересным приобретением.
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