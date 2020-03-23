Apple вновь работает над AirPower

Примерно два года назад компания Apple официально представила свою беспроводную зарядку AirPower, которая, к сожалению, в продажу так и не поступила. Дело в том, что компания хотела выпустить гаджет, который будет поддерживать зарядку сразу нескольких гаджетов, но технология получилась не очень надежной и не отвечала требованиям компании, в итоге проект просто заморозили. Длительное время никто даже не вспоминал о том, что же происходит с AirPower, но теперь инсайдеры с уверенностью говорят о том, что компания Apple хотел вернуть беспроводную зарядку в разработку и вскоре даже начнет продавать устройство. Мы не знаем, когда это произойдет, но новость хорошая, ведь беспроводная зарядка AirPower выглядит весьма привлекательно.