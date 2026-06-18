Apple всё же создаёт второе поколение iPhone Air

Сверхтонкий iPhone Air, похоже, всё же получит преемника. Согласно ранним утечкам, Apple намерена исправить некоторые недостатки первого поколения устройства и подготовить для новой модели несколько важных улучшений. По данным журналиста Bloomberg, компания разрабатывает iPhone Air второго поколения с внутренним кодовым названием V62. Его релиз может состояться весной 2027 года — ожидается, что смартфон сохранит фирменный ультратонкий дизайн, однако получит более продвинутую аппаратную «начинку». Одним из главных нововведений может стать появление сверхширокоугольной камеры.

Текущий iPhone Air оснащён единственной основной камерой на 48 Мп, и именно это решение стало объектом критики со стороны пользователей, которым не хватало большей универсальности при съёмке. Если Apple действительно добавит второй 48-мегапиксельный модуль, модель Air станет заметно ближе к стандартным iPhone по возможностям камеры, сохранив при этом дистанцию от серии Pro. Ещё одним направлением улучшений станет автономность. Сообщается, что Apple активно работает над увеличением времени работы устройства — пока неизвестно, будет ли это достигнуто за счёт более ёмкого аккумулятора, переработанной внутренней компоновки, повышения энергоэффективности компонентов или комбинации нескольких решений. Но производитель явно понимает, почему первое поколение оказалось таким непопулярным у пользователей, и работает над тем, чтобы это исправить.