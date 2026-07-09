Релиз Xiaomi 18 Pro состоится уже в сентябре

Новые утечки указывают на то, что Xiaomi может представить серию Xiaomi 18 Pro уже в сентябре, сделав её первой линейкой смартфонов на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6. По информации инсайдера, инженерный образец Xiaomi 18 Pro проходит тестирование с 2-нм процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6. Ожидается, что Qualcomm представит новый флагманский процессор в сентябре, незадолго до анонса серии Xiaomi 18 Pro. Смартфон получит фирменный плоский дисплей сверхвысокого разрешения с крупными закруглёнными углами и ультратонкими симметричными рамками. Размер экрана в новой публикации не уточняется, однако ранее инсайдер сообщал о 6,4-дюймовой OLED-панели с функцией Privacy Display, похожей на решение Samsung.

Основная камера Xiaomi 18 Pro, по слухам, будет включать 200-мегапиксельный основной датчик крупного формата и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с поддержкой макросъёмки. Дополнит систему 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Также сообщается, что прототип устройства оснащён аккумулятором ёмкостью около 7000 мАч. Ещё смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку. До официального релиза Xiaomi может дополнительно улучшить устройство, установив более крупный вибромотор, двойные стереодинамики и ряд других усовершенствований. Но цена пока что под большим вопросом — этот момент инсайдеры пока что не выяснили, но это лишь вопрос времени.
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