Apple ввела программную блокировку в iPhone после самостоятельной замены батареи

Не так давно сотрудники iFixit обнаружили, что Apple ввела программную блокировку в iOS, которая не позволит пользователям iPhone проверять состояние батареи, если она была заменена неавторизованной третьей стороной.

Вместо того, чтобы показывать им работоспособность батареи iPhone, всплывало сообщение, информирующее их о том, что такая информация недоступна. Более того, сообщение будет всплывать, даже если это подлинная батарея от другого iPhone. Причина в том, что чип, используемый в новых батареях iPhone, имеет функцию аутентификации, которая хранит информацию для сопряжения батареи с логикой телефона.

“Мы очень серьезно относимся к безопасности наших клиентов и хотим убедиться, что замена батареи выполнена правильно.”