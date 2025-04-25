Apple заявила, что iPhone 16 можно носить без чехла

В последние годы производители смартфонов значительно усилили заявления о прочности своих устройств, но до сих пор никто из них не осмеливался прямо сказать, что можно спокойно использовать смартфон без чехла. Возможно, производители просто не уверены, что устройства выдержат случайные падения, или не хотят терять доход от продажи фирменных аксессуаров — кто знает. Тем не менее, сегодня Apple сделала то, чего раньше никто не делал, — в своей новой рекламе компания говорит, что можно пользоваться iPhone 16 без чехла. Конечно, вся ставка сделана на Ceramic Shield — Apple, как всегда, не упустит возможности продвигать свои фирменные технологии. Но сам факт такого посыла — уже нечто новое для индустрии.

Компания уверенно говорит о том, что вы можете не волноваться о своем флагмане, ведь iPhone 16 спокойно переживёт падение. На фоне того, что китайские производители Android-устройств активно улучшают пыле- и влагозащиту, а Corning заявляет, что новое покрытие Gorilla Armor 2, применяемое в Galaxy S25 Ultra, выдерживает падения на бетон с высоты до 2,2 метра, действительно кажется, что мы стоим на пороге новой эры в плане выносливости смартфонов. Другое дело, что реклама на самом деле не даёт никакой гарантии того, что смартфон действительно переживёт падение. Да и производителю очень даже выгодно, чтобы вы носили смартфон без чехла, ведь при падениях устройство будет разлетаться на мелкие детали, а пользователь пойдёт покупать новый гаджет.