Apple заявила, что iPhone 16 можно носить без чехла

Компания уверенно говорит о том, что вы можете не волноваться о своем флагмане, ведь iPhone 16 спокойно переживёт падение. На фоне того, что китайские производители Android-устройств активно улучшают пыле- и влагозащиту, а Corning заявляет, что новое покрытие Gorilla Armor 2, применяемое в Galaxy S25 Ultra, выдерживает падения на бетон с высоты до 2,2 метра, действительно кажется, что мы стоим на пороге новой эры в плане выносливости смартфонов. Другое дело, что реклама на самом деле не даёт никакой гарантии того, что смартфон действительно переживёт падение. Да и производителю очень даже выгодно, чтобы вы носили смартфон без чехла, ведь при падениях устройство будет разлетаться на мелкие детали, а пользователь пойдёт покупать новый гаджет.