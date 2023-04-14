Apple заявила о защите экологии Земли

Сегодня компания Apple выпустила весьма интересную новость о том, что она планирует существенно пересмотреть свою стратегию в отношении будущих продуктов. Например, компания обещает, что все аккумуляторы, которые компания будет проектировать, будут изготовлены из 100% переработанного кобальта. В то же время все магниты, используемые в устройствах производителя, будут изготовлены из 100% переработанных редкоземельных элементов, и, наконец, все печатные платы, установленные в устройствах Apple, будут использовать переработанное золотое покрытие и оловянную пайку. Ещё один шаг, который сделала Apple в сторону защиты экологии, это использование систем дополненной реальности. Эти системы помогут партнёрам компании по переработке легче разбирать различные устройства Apple благодаря видеоизображению, которое будет проецироваться прямо на рабочую поверхность.

Вероятно, это может звучать запутанным для некоторых людей, но можно представить это как сцену из фильма «Железный человек», где Тони Старк рисует концепции различных новых продуктов буквально в воздухе. Хотя Apple не создаёт костюмы для людей и супергероев, нам нравится, как это реализовано, потому что это поможет инженерам намного легче разбирать устройства. Наконец, Apple также говорит о том, что к 2025 году она полностью перестанет использовать пластик в своей упаковке. Вместо этого компания будет использовать волокнистые альтернативы для экранных пленок, обёрток и пены.
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