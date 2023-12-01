Apple заказала процессоры у американской компании Amkor

Сегодня компания Apple официально объявила о расширенном партнёрстве с компанией Amkor, которая занимается производством полупроводниковой продукции, намекая на изменение зависимости от компании TSMC. На текущий момент компания Apple стала первым и крупнейшим клиентом аризонского предприятия Amkor, специализирующегося на производстве и упаковке полупроводников. Стратегия Apple в данном вопросе является абсолютно очевидной — руководство компании планирует воспользоваться ростом полупроводникового производства в США, чтобы получить скидку на готовую продукцию в конечном итоге. Ведь есть у TSMC не будет монополии на новые чипы, то производитель не сможет диктовать свои условия и выставлять заоблачные цены на готовые чипы.

Кроме того, заключение партнёрского соглашения с компанией Amkor говорит о том, что гигант из Купертино поддерживает усилия США в сфере развития внутренних исследований и разработки полупроводников, тогда как ранее всё это было представлено исключительно в Тайвани. Это существенно обременяло Apple, потому что поставщик чипов всегда был один — это сложнее и в плане логистики, и в плане разработки новых решений. Так что хотя в течение многих лет Apple полагалась на услуги по производству полупроводников от гиганта TSMC, партнёрство с Amkor позволит уменьшить зависимость от тайваньского гиганта в обозримом будущем. Кроме того, другие крупные компании тоже могут заинтересоваться этой новинкой, дабы попробовать услуги новой компании.