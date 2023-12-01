Apple заказала процессоры у американской компании Amkor

Кроме того, заключение партнёрского соглашения с компанией Amkor говорит о том, что гигант из Купертино поддерживает усилия США в сфере развития внутренних исследований и разработки полупроводников, тогда как ранее всё это было представлено исключительно в Тайвани. Это существенно обременяло Apple, потому что поставщик чипов всегда был один — это сложнее и в плане логистики, и в плане разработки новых решений. Так что хотя в течение многих лет Apple полагалась на услуги по производству полупроводников от гиганта TSMC, партнёрство с Amkor позволит уменьшить зависимость от тайваньского гиганта в обозримом будущем. Кроме того, другие крупные компании тоже могут заинтересоваться этой новинкой, дабы попробовать услуги новой компании.