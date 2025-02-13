Apple заказала стекло для складного iPhone

Apple собирается выпустить своё первое устройство со складным экраном во второй половине следующего года — согласно новому отчёту от достаточно надёжного инсайдера. В преддверии этого компания выбрала китайского производителя Lens Technology для производства ультратонкого стекла, которое будет покрывать складной дисплей в будущем серийном устройстве. Lens Technology, по данным специалистов, получит около 70% заказов Apple на UTG-стекло, при этом Corning, вероятно, будет поставлять исходные материалы. Apple выбрала Lens Technology благодаря её возможностям массового производства и финансовым ресурсам для создания огромных партий продукции, хотя сам бренд сложно назвать таким уж популярным.

Компания особенно преуспела в травлении стекла, его укреплении и минимизации боковых трещин после резки. Более того, поставщик планирует расширить свою производственную линию в конце этого года перед началом производства — специально для Apple. Примечательно, что Apple намерена сделать тоньше только центральную часть стекла, расположенную ближе всего к шарниру. Это позволит сохранить большую общую толщину UTG и повысить прочность стекла. Южнокорейские компании Dowoo Insys и UTI также рассматриваются как потенциальные дополнительные поставщики Apple — на случай, если основной производитель не справится с необходимым объёмом поставок. Но в любом случае это прогресс — складной смартфон звучит очень интересно на самом деле.